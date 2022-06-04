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Залишився сам фундамент. З'явилося відео згорілого скита Святогірської лаври

Фото: Всіхсвятський скит Святогірської лаври (t.me dom_channel)
Автор: Дмитро Левицький

Окупанти сьогодні в черговий раз обстріляли територію Святогірської лаври, влучивши в Всіхсвятський скит. В результаті обстрілу зайнялась пожежа, яка знищила скит вщент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео з місця пожежі.

На відео, яке опублікували очевидці, можна побачити, що дерев'яна церква вигоріла вщент. Від культурної пам'ятки залишився лише фундамент.

Всіхсвятський скит, який знищили сьогодні російські окупанти, було збудовано у 1912 році. Це один із найкращих зразків наслідування дерев'яного храмового зодчества.

"Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія", - зазначав президент Володимир Зеленський у своїй заяві з приводу обстрілу Святогірської лаври.

Зазначимо, що скит, як і Святогірська лавра, перебуває у підпорядкуванні Української православної церкви Московського патріархату. Але це не зупиняє російських військових.

Нагадаємо, через обстріл Святогірської лаври президент Зеленський звернувся до ООН та закликав виключити Росію з ЮНЕСКО.

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СвятогорскВійна Росії проти України