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Не залишилось хворих. В Ужгороді закривають COVID-відділення міської лікарні

Автор: Даша Харченко

В Ужгородській міській клінічній лікарні з червня планують закрити відділення для лікування хворих на коронавірус. Це пов’язано з суттєвим зниженням кількості пацієнтів.

Про це йдеться на сайті Ужгородської міської ради.

Директор лікарні Іван Курах повідомив, що ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Зокрема, кількість хворих зменшилася.

Курах розповів, що зі 190 ліжок, відведених для лікування хворих на коронавірус, зайняті лише 10. Реаніматологи, які працювали у COVID-відділенні, працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи. Але за необхідності відділення планують знову відкрити.

Водночас мешканців міста закликали дотримуватися протиепідемічних заходів та обов'язково вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій заявив, що в Україні в літній період очікується зниження захворюваності на COVID-19 аж до осені..

Також міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що в Україні планують пом'якшити карантин. Зокрема, планують зняти обмеження за часом для закладів і пустити іноземців.

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