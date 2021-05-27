Не залишилось хворих. В Ужгороді закривають COVID-відділення міської лікарні

В Ужгородській міській клінічній лікарні з червня планують закрити відділення для лікування хворих на коронавірус. Це пов’язано з суттєвим зниженням кількості пацієнтів.

Про це йдеться на сайті Ужгородської міської ради.

Курах розповів, що зі 190 ліжок, відведених для лікування хворих на коронавірус, зайняті лише 10. Реаніматологи, які працювали у COVID-відділенні, працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи. Але за необхідності відділення планують знову відкрити.

Нагадаємо, імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій заявив, що в Україні в літній період очікується зниження захворюваності на COVID-19 аж до осені..

Також міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що в Україні планують пом'якшити карантин. Зокрема, планують зняти обмеження за часом для закладів і пустити іноземців.