RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Особо опасная болезнь для детей: как передается ротавирус, симптомы и лечение

Фото: Чем ротавирус опасен для детей (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Ротавирус остается самой распространенной в мире кишечной инфекцией, которая особенно опасна для младенцев и детей раннего возраста.

Согласно сообщению, большинство детей до пяти лет хотя бы раз переносят ротавирус. И хоть для здоровых взрослых эта инфекция может пройти почти бессимптомно, для малышей она несет риск стремительного обезвоживания.

Как передается ротавирус

Заразиться можно через контакт с загрязненными поверхностями, игрушками, одеждой, полом, посудой или едой. Вирус способен выживать на поверхностях неделями, а иногда и месяцами.

Инкубационный период обычно составляет до двух дней. Болезнь начинается внезапно: с повышения температуры и рвоты, после чего возникает длительная диарея, которая может длиться до восьми дней.

Чем лечат ротавирус

Специфического лечения ротавируса не существует - применяется симптоматическая терапия:

  • полиферментные препараты,
  • жаропонижающие средства,
  • сорбенты и вяжущие препараты.

Медики отмечают, что антибиотики неэффективны при ротавирусе.

Самое главное - поддержка водно-солевого баланса: пациентам нужно много пить. В тяжелых случаях врачи применяют внутривенное введение жидкости и дезинтоксикационную терапию.

Как защититься

Самый эффективный способ профилактики - вакцинация. Именно благодаря вакцине заболеваемость ротавирусом существенно снизилась во многих странах.

Напомним, дети часто болеют из-за большого количества контактов в школах, лагерях и кружках. Чаще всего фиксируют три типа заболеваний: респираторные (простуда, бронхиолит, фарингит, астма), экзантематозные (ветрянка, корь, краснуха, свинка) и желудочно-кишечные инфекции (гастроэнтерит, который вызывает диарею, рвоту и лихорадку). Эти болезни легко передаются, но большинство из них - контролируемые или профилактируемые.

РБК-Украина ранее также писало, что украинцев призывают регулярно проверяться на гепатиты В и С. Это опасные инфекции, которые могут годами не проявляться, но приводить к тяжелым осложнениям. Ежегодное тестирование особенно важно для людей из групп риска - медиков, доноров, ВИЧ-положительных, тех, кто имеет татуировки или употребляет наркотики. В Украине тесты бесплатные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныДетиБолезни