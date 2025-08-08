Особо опасная болезнь для детей: как передается ротавирус, симптомы и лечение

Согласно сообщению, большинство детей до пяти лет хотя бы раз переносят ротавирус. И хоть для здоровых взрослых эта инфекция может пройти почти бессимптомно, для малышей она несет риск стремительного обезвоживания.

Как передается ротавирус

Заразиться можно через контакт с загрязненными поверхностями, игрушками, одеждой, полом, посудой или едой. Вирус способен выживать на поверхностях неделями, а иногда и месяцами.

Инкубационный период обычно составляет до двух дней. Болезнь начинается внезапно: с повышения температуры и рвоты, после чего возникает длительная диарея, которая может длиться до восьми дней.

Чем лечат ротавирус

Специфического лечения ротавируса не существует - применяется симптоматическая терапия:

полиферментные препараты,

жаропонижающие средства,

сорбенты и вяжущие препараты.

Медики отмечают, что антибиотики неэффективны при ротавирусе.

Самое главное - поддержка водно-солевого баланса: пациентам нужно много пить. В тяжелых случаях врачи применяют внутривенное введение жидкости и дезинтоксикационную терапию.

Как защититься

Самый эффективный способ профилактики - вакцинация. Именно благодаря вакцине заболеваемость ротавирусом существенно снизилась во многих странах.