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Не особливість України: у МОЗ пояснили високу смертність COVID-пацієнтів на ШВЛ

Автор: Роман Тверденко

Високий показник смертності серед пацієнтів, яких підключали до апаратів штучної вентиляції легень є особливістю захворювання коронавірусом. Відсоток смертності в цій категорії високий у всьому світі.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він зазначив, що при госпіталізації існує кілька стадій допомоги пацієнтам з надходження кисню в легені і підключення їх до ШВЛ є крайнім заходом, коли більш легкі варіанти не працюють.

Показник смертності пацієнтів, підключених до ШВЛ, у середньому 50-90% у світі, підкреслив Ляшко.

"Необхідність штучної вентиляції легенів на сьогодні тільки у тих людей, у яких вичерпано ресурс неінвазивної респіраторної терапії. Спочатку людини при низькому насиченні киснем підключають до кисневої терапії, після цього підключають такі апарати, як СІПАПи, які під тиском запускають в легені кисень. Але коли організм виснажується повністю, то людину підключають до апапарату ШВЛ з повною заміною дихальної функції апаратом. Тому і такі високі показники летальності. Це не є особливістю України, це особливість хвороби", - сказав Ляшко.

Він додав, що більше половини випадків в Україні у віковій групі 70+, близько 80% - у групі 60+.

Нагадаємо, Національна академія наук розповіла, що більше 88% пацієнтів з коронавірусом в Україні, які перебували на штучній вентиляції легенів, померли. З майже 8500 осіб летальних майже 7500 випадків.

Також повідомлялося, що в Україні на сьогодні вакциновано від COVID майже 10 тисяч осіб.

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