Засновник WikiLeaks Ассанж переніс мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію

Відзначається, що інцидент стався, коли засуджений по відеозв'язку взяв участь у засіданні Високого суду в Лондоні. Як наслідок, у 50-річного Ассанжа відбулося опущення віка, а також з'явилися проблеми з пам'яттю і ознаки неврологічного пошкодження.

Після транзиторної ішемічної атаки Ассанжу зробили МРТ, зараз він отримує ліки від інсульту.

"Джуліан бореться, і я боюся, що цей мікроінсульт може стати передвісником більш серйозної атаки. Це потрібно негайно вирішувати. Подивіться на тварин, замкнених у клітках у зоопарку. Це скорочує їхнє життя. Ось, що відбувається з Джуліаном. Нескінченні судові справи викликають сильний психологічний стрес", - вказала наречена ув'язненого.

Моріс додала, що її наречений тримали в камері протягом тривалого часу, і йому "не вистачало свіжого повітря і сонячного світла, адекватної дієти і стимуляторів, яких він потребував".