ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Засновник WikiLeaks Ассанж переніс мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 05:27
Засновник WikiLeaks Ассанж переніс мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію Фото: Джуліан Ассанж (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Ув'язнений австралійський журналіст, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж переніс мікроінсульт в лондонській в'язниці суворого режиму Белмарш. Наречена Ассанжа Стелла Моріс вважає, що мікроінсульт стався через стрес на тлі рішення екстрадувати засновника WikiLeaks в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Відзначається, що інцидент стався, коли засуджений по відеозв'язку взяв участь у засіданні Високого суду в Лондоні. Як наслідок, у 50-річного Ассанжа відбулося опущення віка, а також з'явилися проблеми з пам'яттю і ознаки неврологічного пошкодження.

Після транзиторної ішемічної атаки Ассанжу зробили МРТ, зараз він отримує ліки від інсульту.

"Джуліан бореться, і я боюся, що цей мікроінсульт може стати передвісником більш серйозної атаки. Це потрібно негайно вирішувати. Подивіться на тварин, замкнених у клітках у зоопарку. Це скорочує їхнє життя. Ось, що відбувається з Джуліаном. Нескінченні судові справи викликають сильний психологічний стрес", - вказала наречена ув'язненого.

Моріс додала, що її наречений тримали в камері протягом тривалого часу, і йому "не вистачало свіжого повітря і сонячного світла, адекватної дієти і стимуляторів, яких він потребував".

Раніше ми писали, що британський суд дозволив екстрадувати Ассанжа в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
WikiLeaks
NEWS
Нове вторгнення в Україну змусить Росію заплатити високу ціну, - G7
Нове вторгнення в Україну змусить Росію заплатити високу ціну, - G7
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет