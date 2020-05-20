Ослаблення каратнина: як і коли в Україні запустять маршрутки, метро та поїзди

Ослаблення карантину в Україні відбуватиметься у 5 етапів, і вже 22 травня в країні відновлює роботу громадський транспорт. Мова йде про міські, приміські внутрішньообласні напрямки. А от метро відкриють у Києві, Харкові та Дніпрі тільки з 25 травня.

При цьому важливо зауважити, що і наземний, і підземний транспорт все одно працюватимуть за новими правилами та з урахуванням епідеміологічної ситуації з коронавірусом в регіонах. Це обов'язковий масковий режим та соціальна дистанція.

Про продовження карантинних заходів в Україні до 22 червня через пандемію COVID-19 оголосив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Глава Кабміну наголосив, що це буде адаптивний карантин. Також в країні вводять певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах.

Було схвалено рішення вже з п'ятниці запустити громадський транспорт там, де за останній тиждень на 100 тисяч населення припадає в середньому менш як 12 нових випадків захворювання COVID-19, середня кількість тестів - більше ніж 12, наповненість лікарень - не більше 50% пацієнтів з коронавірусом.

Як поетапно відновлюватимуть роботу маршруток, метро та поїздів:

З 22 травня - (не)регулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному і міжнародному сполученні.

З 25 травня - метро.

З 1 червня - залізничне перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласним повідомленням.

З 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автотранспортом (якщо маршрут в область, де карантин не послабили, діє обмеження - пасажирів може бути 50% від місткості автобуса).

З 15 червня - відкриття авіасполучення.

Фото: В Україні відновлюють роботу транспорту в умовах карантину через коронавірус

Незмінними залишать вимоги про носіння масок пасажирами, будуть проводити температурний скринінг, постійно здійснюватимуть дезінфекцію транспорту.

Раніше ми писали про те, що в Міністерстві освіти і науки озвучили нові правила про те, як будуть працювати садки. Серед них обов'язкові перевірки дітей кожні 4 години, відмова від килимів, м'яких іграшок та багаторазових рушників.