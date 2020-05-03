Ослаблення карантину в Черкасах: мер упевнений, що йому погрожував заступник Єрмака

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко впевнений, що повідомлення з погрозами йому надсилав саме заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов, оскільки знайомий з ним. Про це він повідомив в інтерв'ю Бондаренко "Українській правді".

За його словами, він знайомий з Трофімовим, оскільки той просив його раніше про допомогу.

"А щодо пана Трофімова, ми з ним добре знайомі, у нас є багато спільних знайомих. Я скажу так: це зрозуміло, що це був він. Коли пан Трофімов представляв першого губернатора після президентства Зеленського, він просив мене допомогти йому, я допомагав... Це ж не написав чому пан Єрмак, пан Тимошенко чи Іванов, Петров. Це написала людина, яка мене знає", - сказав Бондаренко.

Міський голова Черкас також стверджує, що коли він отримав повідомлення від чоловіка, який представився Трофімовим, то біля нього поруч були кілька людей.

За словами Бондаренка, він також допомагав Володимиру Зеленському під час другого туру президентських виборів.

Після того, як історія з листуванням стала публічною, то, за словами Бондаренко, йому подзвонили "спільні знайомі" і сказали: "там істерика в Офісі президента".

Він також порадив особисто запитати у Трофимова, чи знайомий той з ним.

"Давайте я скажу так: у нас дуже багато спільних знайомих, починаючи від керівників штабу на президентських виборах в Черкаській області і так далі. Я готовий надати правоохоронним органам телефон - нехай розбираються", - резюмував Бондаренко.

Як писало РБК-Україна раніше, в ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас. У Зеленського стверджують, що мер Черкас став жертвою пранка і зробив поспішні висновки.

Відзначимо, раніше президент Володимир Зеленський передав Бондаренко "полум'яний привіт" від МВС і СБУ з-за рішення про дострокове ослаблення карантину в Черкасах. За словами президента, дії міського голови будуть мати юридичні наслідки.

Крім цього, жорстку реакцію на дострокове ослаблення карантину у Черкасах обіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Глава МВС заявив, що міський голова "загрався", на що Бондаренко відповів, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням.