Приголомшлива: Тіна Кароль розбурхала хвилюючим образом у "строгому" вбранні (фото)

Тіна Кароль у новому вбранні похвалилася ідеальною фігурою
Тіна Кароль у своїй новій осінній фотосесії не втомлюється демонструвати шанувальникам нові чарівні образи в елегантних, якрих, відвертих вбраннях. Українська співачка і ведуча популярних шоу подарувала фанам справжнє свято, вчергове довівши свою неймовірну чуттєвість та сексуальність, підкреслену модними брендами одягу. Шоу-діва на своїй сторінці в Instagram 5 жовтня опублікувала новий "гарячий" знімок.
Знаменитість показала плавні вигини і пишні форми, які вигідно підкреслює вбрання.
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)
На кадрі актистка повернулась боком, демонструючи повністю відкриту спину. На Тіні чорно-біле вбрання, і про суворість може "сказати" тільки палітра.
Співачка обпікає свою армію фанів поглядом-магнітом, і не дивно, що в коментарях до фото шанувальники не тільки зізнаються Кароль у коханні, але і присвячують вірші своїй Музі.
"Так незвично": Тіна Кароль у несподіваному образі пококетувала на камеру
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники гаряче захоплюються артисткою та її хвилюючою фігурою, називають Тіну богинею і відзначають чуттєвість і сексуальність зірки.
Скрін коментарів
Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль розбурхала розкішним образом у вечірньому вбранні на шостому ефірі " Танців з зірками.