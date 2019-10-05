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Приголомшлива: Тіна Кароль розбурхала хвилюючим образом у "строгому" вбранні (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.10.2019 - 21:15
Приголомшлива: Тіна Кароль розбурхала хвилюючим образом у "строгому" вбранні (фото)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль у новому вбранні похвалилася ідеальною фігурою

Тіна Кароль у своїй новій осінній фотосесії не втомлюється демонструвати шанувальникам нові чарівні образи в елегантних, якрих, відвертих вбраннях. Українська співачка і ведуча популярних шоу подарувала фанам справжнє свято, вчергове довівши свою неймовірну чуттєвість та сексуальність, підкреслену модними брендами одягу. Шоу-діва на своїй сторінці в Instagram 5 жовтня опублікувала новий "гарячий" знімок.

Знаменитість показала плавні вигини і пишні форми, які вигідно підкреслює вбрання.

Приголомшлива: Тіна Кароль розбурхала хвилюючим образом у &quot;строгому&quot; вбранні (фото)

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

На кадрі актистка повернулась боком, демонструючи повністю відкриту спину. На Тіні чорно-біле вбрання, і про суворість може "сказати" тільки палітра.

Співачка обпікає свою армію фанів поглядом-магнітом, і не дивно, що в коментарях до фото шанувальники не тільки зізнаються Кароль у коханні, але і присвячують вірші своїй Музі.

"Так незвично": Тіна Кароль у несподіваному образі пококетувала на камеру

Приголомшлива: Тіна Кароль розбурхала хвилюючим образом у &quot;строгому&quot; вбранні (фото)

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники гаряче захоплюються артисткою та її хвилюючою фігурою, називають Тіну богинею і відзначають чуттєвість і сексуальність зірки.

  • Вогонь!
  • Дуже сексуальна поза!
  • Тіна ви прекрасна;
  • Прекрасна Тіна Кароль, з повагою!
  • Наша богиня;
  • Тіна, як ви все встигаєте?
  • Тиначка, моя красуня;
  • Ух Тіночка, ти приголомшлива!
  • Королева!
  • Яка прекрасна спинка, як картинка;
  • Фигурка ваша идеальна - В параметрах и визуально! Все соразмерно, гармонично. Владеете вы тайной личной, Секретом самым главным в мире, Следить, чтобы не стали шире, Ах, ваши талия и бедра! Несете вы фигуру гордо! (мовою оригіналу)

Приголомшлива: Тіна Кароль розбурхала хвилюючим образом у &quot;строгому&quot; вбранні (фото)

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль розбурхала розкішним образом у вечірньому вбранні на шостому ефірі " Танців з зірками.

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