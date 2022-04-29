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Відчуття, що в них методичка по вбивствах: Зеленський заявив про ризик припинення переговорів з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо переговорів з головою Кремля Володимиром Путіним. Заявив, що вони можуть бути під загрозою, якщо Росія продовжить свої звірства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського польським ЗМІ.

"Тільки прямі перемовини (з Путіним, - ред.) і прямі домовленості про щось будуть виконуватись. Це моє розуміння цього процесу. Але ризики, що вони повністю закриються - будь-які розмови, вони дуже високі", - заявив Зеленський.

За словами президента, російські військові залишають після себе одній й ті ж звірства на різних територіях.

"Саме через ті наслідки, які РФ залишає після себе. Таке відчуття, що в них методичка по вбивству і вони однаково діють в тих чи інших територіях, які ми докуповуємо. Однакові процеси, однакові формати катування, однакові наслідки", - додав президент.

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