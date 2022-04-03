В обложеному Маріуполі загинув литовський режисер-документаліст

За даними видання, Кведаравічюс їхав в машині, в яку поцілила ракета. 45-річного режисера доставили в лікарню, де він незабаром і помер.

"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий в Маріуполі, з камерою в руках, на цій довбаній війні зла, проти всього світу", - пише Манський у своєму Facebook.

Кведаравічюс народився в 1976 році, навчався у Вільнюському університеті, де отримав ступінь бакалавра. В Оксфордському університеті йому було присвоєно ступінь магістра культурної антропології.

У 2003-2005 роках він викладав теорію релігії, права і політики в США.

Кведаравічюс раніше зняв фільм про Маріуполь, звільнений українськими військовими в 2014 році під час проведення АТО на Донбасі. Прем'єра стрічки "Маріуполіс" відбулася в лютому 2016-го на Берлінському міжнародному кінофестивалі.