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В обложеному Маріуполі загинув литовський режисер-документаліст

Фото: литовський режисер Мантас Кведаравичюс (Arno Strumilos / 15min nuotr)
Автор: Володимир Костирін

В обложеному військами РФ Маріуполі загинув відомий литовський режисер-документаліст Мантас Кведаравічюс в результаті ворожого ракетного удару. Він проводив зйомку в місті, яке понад місяць піддається обстрілам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал 15min і російського режисера Віталія Манського.

За даними видання, Кведаравічюс їхав в машині, в яку поцілила ракета. 45-річного режисера доставили в лікарню, де він незабаром і помер.

"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий в Маріуполі, з камерою в руках, на цій довбаній війні зла, проти всього світу", - пише Манський у своєму Facebook.

Кведаравічюс народився в 1976 році, навчався у Вільнюському університеті, де отримав ступінь бакалавра. В Оксфордському університеті йому було присвоєно ступінь магістра культурної антропології.

У 2003-2005 роках він викладав теорію релігії, права і політики в США.

Кведаравічюс раніше зняв фільм про Маріуполь, звільнений українськими військовими в 2014 році під час проведення АТО на Донбасі. Прем'єра стрічки "Маріуполіс" відбулася в лютому 2016-го на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Раніше ми писали, що під ворожими обстрілами загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин.

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