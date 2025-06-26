Вот сколько воды нужно пить ежедневно, чтобы похудеть

Вода может стать вашим союзником в борьбе с лишним весом. Регулярное потребление достаточного количества воды ускоряет метаболизм, уменьшает аппетит и помогает избавиться от лишних килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Gloucestershire Live .

Сколько воды пить в день, чтобы похудеть

Употребление нескольких стаканов воды ежедневно не только важно для общего здоровья, но и может стать решающим фактором для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов.

Диетолог из Индии Сушма Джайсвал утверждает, что для похудения хорошо выпивать два стакана воды перед едой. Однако, это может зависеть от личных факторов, таких как возраст, пол и масса тела.

По ее словам, употребление 12-13 стаканов воды для мужчины и восемь-девять стаканов воды для женщины приведут к потере веса. Дело в том, что если вы выпиваете один-два стакана воды перед едой, то как правило будете есть меньше.

Включение воды в рацион может значительно способствовать снижению веса, поскольку она не содержит калорий, может усилить сжигание калорий и подавлять аппетит, если употреблять ее перед едой.

Выбор воды вместо подслащенных напитков предлагает дополнительные преимущества, обеспечивая простой способ уменьшения потребления сахара и калорий.

К тому же выпивание воды перед едой может создать ощущение сытости, что потенциально может привести к уменьшению аппетита. Когда ваш желудок чувствует себя полным, он посылает сигнал в мозг прекратить есть.

Для тех, кто не любит пить обычную воду, диетолог посоветовала добавить немного лимонного сока.

Какие продукты содержат много воды

Существуют продукты, которые содержат много воды (более 85-90%), и отлично помогают поддерживать водный баланс, особенно в жару или при похудении:

Овощи (содержание воды более 90%):

огурцы - до 96% воды

сельдерей - 95%

редис - 95%

цукини (кабачки) - 94%

помидоры - 94%

салат, айсберг, шпинат - 93-95%

болгарский перец - 92%

брокколи - 89%

Фрукты и ягоды:

арбуз - 92%

клубника - 91%

грейпфрут - 91%

дыня - 90%

апельсин - 88%

ананас - 86%

персик - 89%

малина - 86%

Эти продукты не только увлажняют, но и добавляют клетчатку, витамины и антиоксиданты.