ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вот сколько воды нужно пить ежедневно, чтобы похудеть

Четверг 26 июня 2025 08:45
UA EN RU
Вот сколько воды нужно пить ежедневно, чтобы похудеть Диетолог рассказала, сколько воды нужно пить, чтобы похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вода может стать вашим союзником в борьбе с лишним весом. Регулярное потребление достаточного количества воды ускоряет метаболизм, уменьшает аппетит и помогает избавиться от лишних килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Gloucestershire Live.

Сколько воды пить в день, чтобы похудеть

Употребление нескольких стаканов воды ежедневно не только важно для общего здоровья, но и может стать решающим фактором для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов.

Диетолог из Индии Сушма Джайсвал утверждает, что для похудения хорошо выпивать два стакана воды перед едой. Однако, это может зависеть от личных факторов, таких как возраст, пол и масса тела.

По ее словам, употребление 12-13 стаканов воды для мужчины и восемь-девять стаканов воды для женщины приведут к потере веса. Дело в том, что если вы выпиваете один-два стакана воды перед едой, то как правило будете есть меньше.

Включение воды в рацион может значительно способствовать снижению веса, поскольку она не содержит калорий, может усилить сжигание калорий и подавлять аппетит, если употреблять ее перед едой.

Выбор воды вместо подслащенных напитков предлагает дополнительные преимущества, обеспечивая простой способ уменьшения потребления сахара и калорий.

К тому же выпивание воды перед едой может создать ощущение сытости, что потенциально может привести к уменьшению аппетита.Когда ваш желудок чувствует себя полным, он посылает сигнал в мозг прекратить есть.

Для тех, кто не любит пить обычную воду, диетолог посоветовала добавить немного лимонного сока.

Какие продукты содержат много воды

Существуют продукты, которые содержат много воды (более 85-90%), и отлично помогают поддерживать водный баланс, особенно в жару или при похудении:

Овощи (содержание воды более 90%):

  • огурцы - до 96% воды
  • сельдерей - 95%
  • редис - 95%
  • цукини (кабачки) - 94%
  • помидоры - 94%
  • салат, айсберг, шпинат - 93-95%
  • болгарский перец - 92%
  • брокколи - 89%

Фрукты и ягоды:

  • арбуз - 92%
  • клубника - 91%
  • грейпфрут - 91%
  • дыня - 90%
  • апельсин - 88%
  • ананас - 86%
  • персик - 89%
  • малина - 86%

Эти продукты не только увлажняют, но и добавляют клетчатку, витамины и антиоксиданты.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Вес Здоровье
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины