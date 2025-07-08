Вот, что будет с вами, если вы едите ночью: шокирующие результаты исследования

Циркадные ритмы

Наш организм работает по определенным внутренним часам, или так называемым циркадным ритмам. Центр управления этими ритмами находится в супрахиазматическом ядре (СХЯ) - области гипоталамуса в мозге.

Это, по сути, наши "главные часы", которые ориентируются на данные, получаемые с сетчатки глаза, различая день и ночь. Хотя в нашем теле есть 37 триллионов маленьких биологических часов, которые работают как оркестр, СХЯ является их дирижером.

Интересный эксперимент, когда человек провел более 60 дней в подземной пещере без солнечного света и часов, показал, что его организм минимально отклонился от привычного ритма, зная, когда спать, а когда просыпаться. Это доказывает, насколько глубоко заложены эти внутренние механизмы.

Однако, в современном мире ход головных часов СХЯ может сбиться и разойтись с ритмом работы кишечника, печени, поджелудочной железы и других органов. Это характерно для людей с плавающими графиками, ночными сменами, постоянной тревогой, а также из-за чрезмерного использования гаджетов, искусственного освещения (особенно яркого дневного света ночью) и высокой температуры в жилье.

Шокирующие результаты о ночном питании

Ученые выдвинули гипотезу, что именно циркадная десинхронизация может привести к метаболическим нарушениям и появлению лишних килограммов. Для проверки этой гипотезы был проведен эксперимент с участием двух групп мышей, которых посадили на одинаковую высококалорийную диету.

Первая группа имела доступ к пище в течение 12 часов, когда мыши были физически активны и бодры (что соответствует их естественному циклу).

Вторая группа получала доступ к пище в течение следующих 12 часов, когда эти животные обычно спят.

У мышей, в отличие от людей, дневное время является периодом сна, а ночное - периодом активности. В нормальных условиях, без экспериментов, мыши потребляют 2/3 пищи днем и 1/3 вечером.

В эксперименте доступ к пище мыши получали только в одно время суток: днем или вечером. Таким образом, сформировалось два условных циркадных ритма. В первом случае пищеварительная система и потребление пищи работали синхронно с главными часами в мозге. Во втором же случае их работа не совпадала: мыши имели доступ к пище тогда, когда должны были бы спать.

Через 2 недели появились заметные изменения: синхронизированные мыши практически не набрали вес, а десинхронные - стремительно набирали вес. В конце 6-недельного эксперимента десинхронные грызуны стали в 2,5 раза толще, чем их сородичи из первой группы. Кроме того, жировая масса у них оказалась больше (ведь набор веса происходит не только за счет жира, но и частично мышц).

Мыши из обеих групп потребляли одинаковое количество калорий, но переваривали их по-разному.

Учёные не указали точную причину, но предполагается, что депривация сна меняет количественный и качественный состав кишечной микрофлоры, что может влиять на усвоение калорий. Также ученые предположили, что десинхронные мыши меньше тратили калорий, возможно, из-за пониженной активности и замедленного метаболизма организма, будто в "экономном режиме".

Ученые пришли к следующим выводам, чтоциркадная десинхронизация ускоряет процесс накопления жира, если организм получает высококалорийную пищу. Это наблюдается и у людей: когда человек не выспался, он чаще выбирает более калорийную пищу и в целом потребляет больше калорий, меньше заботясь о последствиях.

Высококалорийная диета не влияет сильно на организм, если пища потребляется в определенное время суток, как это заложено природой.

Тренер сделал вывод, что лишние килограммы набираются не только из-за переедания, но и в комбинации, где присутствует переедание вместе с циркадной десинхронизацией.