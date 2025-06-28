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Вот как можно распознать ядовитые кабачки, от которых могут выпасть волосы

Суббота 28 июня 2025 10:03
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Вот как можно распознать ядовитые кабачки, от которых могут выпасть волосы Фото: Как не купить ядовитые кабачки (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

В сезон мы часто употребляем такие овощи, как кабачки, огурцы или тыквы. Это популярные продукты в ежедневном рационе. Однако не каждый вид является безопасным.

Как распознать ядовитые кабачки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что нужно знать об опасности кабачков?

Некоторые могут содержать опасное вещество кукурбитацин, которое может серьезно навредить вашему здоровью и даже привести к выпадению волос.

Когда вы едите такие овощи, как кабачки, тыква, огурец, патиссоны, кабачки или кабачки (и дыня), следует обращать внимание на их вкус, желательно во время срезания кончиков. Никогда не ешьте продукты, которые имеют неприятный вкус.

Сырую мякоть следует попробовать перед тем, как приготовить блюдо, если она горькая на язык, она содержит мощный токсин под названием кукурбитацин. Были случаи отравления людей, в результате чего выпадала большая часть волос.

Симптомы отравления кабачками

Другие симптомы отравления кукурбитацином включают тошноту, рвоту и диарею, которые начинаются вскоре после попадания токсинов. В случае одной француженки симптомы продолжались около дня, но через неделю она заметила выпадение волос на голове и в интимных зонах.

Как сообщается в JAMA Dermatology, тот же тыквенный суп съели некоторые члены семьи, но в меньших количествах. Он вызвал симптомы отравления, но не выпадение волос. Другие отказались из-за горького вкуса.

Во втором случае женщина, которая также ела тыквенный суп, несмотря на отказ своей семьи его есть, через час почувствовала "сильную рвоту, которая продолжалась много часов".

Через три недели она также потеряла большие участки волос на голове и в лобковой области, а также под мышками.

Во Франции ежегодно регистрируются десятки отравлений тыквенными, и половина из них вызвана купленными в магазине овощами.

Также были сообщения о смертельных случаях, поскольку употребление горьких кабачков трагически закончилось, среди прочих, для жителя Германии.

Как распознать симптомы отравления горьким кабачком?

В случае отравления кукурбитацином из горького кабачка или другого тыквенного овоща обычно возникают такие симптомы, как рвота, диарея (иногда с кровью) и боль в животе. Эти симптомы могут легко привести к обезвоживанию, которое вызывает низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение и головокружение. Другие осложнения включают отек поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и почек.

В больших количествах кукурбитацин вызывает смертельный отек легких, когда в них накапливается избыток воды. Выпадение волос - это относительно поздно обнаруженный симптом, к счастью, не полностью постоянный.

В обоих случаях волосы у обеих женщин отросли, хотя, к сожалению, они стали слабыми и легко повреждаемыми.

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