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Зброя, з якої вбили дитину, наразі не знайдена, - поліція

Новини » Надзвичайні події    04.06.2019 - 22:11
Зброя, з якої вбили дитину, наразі не знайдена, - поліція
Ілюстративне фото (forum.guns)

Національна поліція не має повноважень вести розслідування справи

Зброю з місця скоєння вбивства 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому наразі продовжують шукати. Про це повідомив заступник голови поліції Київської області Андрій Нєбітов під час акції у в Переяслав-Хмельницькому, передає кореспондент РБК-Україна.  

Він наголосив, що Національна поліція не має повноважень вести розслідування цієї справи.

"Зброю шукають, продовжують шукати працівники... Наразі справа не знаходиться в провадженні Національної поліції. О 13:00 годині справа була вже процесуально передана, коли стало відомо що це кримінальне правопорушення...", - заявив Нєбітов. 

Відповідаючи на питання журналістів, чому місце злочину не огородили стрічкою, у поліції заявили, що кримінальне провадження знаходиться у ДБР. 

"Це питання потрібно адресувати до Державного бюро розслідувань, в кого є це кримінальне провадження. Поліція не розслідує у зв'язку з тим, що у злочину обґрунтовано підозрюються працівники поліції. Провадження знаходиться у ДБР", - додав він.

Нагадаємо, 1 червня співробітники поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час грав на дитячому майданчику неподалік від будинку, де знаходилися поліцейські. Хлопчик отримав важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Дитина померла в лікарні.

Пізніше МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції в Київській області від виконання службових обов'язків після смерті дитини.

4 червня під  будівлею Міністерства внутрішніх справ розпочалася акція протесту "Безкарність вбиває", приводом до якої стало вбивство 5-річної дитини в Київській області, в якому підозрюють двох співробітників поліції.

У той же час Переяслов-Хмельницькому проходить акція з вимогою притягнути до відповідальності вбивць 5-річного Кирила Тлявова. 

На акції в Переяслав-Хмельницькому закидали петардами відділення поліції Аваков вперше прокоментував вбивство дитини поліцейськими
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