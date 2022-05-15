"Зброя, яку Росія тримає біля скроні". Кулеба заявив, що ФРН треба дати час для вирішення газового питання

Залежність Німеччини від російського газу є великою проблемою. Цю залежність має бути розірвано і буде розірвано, але на це потрібен час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби по за підсумками поїздки до Берліна.