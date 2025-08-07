Организовал пытки украинской журналистки Рощиной: руководителю СИЗО объявили подозрение

Руководителю СИЗО № 2 города Таганрог Ростовской области РФ, который организовал пытки украинской журналистки Виктории Рощиной, объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
Установлено, что в СИЗО была организована система репрессивного обращения с удерживаемыми гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами. Среди пострадавших - известная украинская журналистка Виктория Рощина.
Ее задержали российские военные на временно оккупированной территории Запорожской области и этапировали в этот изолятор.
За решеткой она подвергалась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище. Также Рощину лишали возможности спать или сидеть днем.
Кроме этого, к ней применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения.
Руководителю СИЗО сообщено о подозрении в жестком обращении с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Как отметили прокуроры, подозреваемый осознавал, что журналистка является гражданским лицом и имеет соответствующий статус, гарантированный ей международным правом, однако сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Виктория Рощина - украинская журналистка, которая погибла в российском плену. Она родилась в 1997 году и начала карьеру в медиа в 16-летнем возрасте. Виктория специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебных процессов.
С началом полномасштабного вторжения РФ она освещала ситуацию во временно оккупированных регионах. В марте 2022 года во время выполнения редакционного задания в Бердянске Рощину задержали российские военные. После десяти дней плена ее освободили, заставив записать видеообращение, в котором она вынуждена была заявить, что не имеет претензий к оккупантам.
27 июля 2022 года Рощина отправилась из Украины в Польшу. Оттуда она планировала попасть на временно оккупированные территории через Россию. Последний раз она выходила на связь 3 августа 2022 года, после чего пропала без вести.
О смерти украинской журналистки стало известно 10 октября 2024 года. Министерство обороны России направило письмо семье журналистки, в котором говорилось, что она умерла 19 сентября.
24 апреля этого года стало известно, что в Украину вернули тело Рощиной. По результатам экспертизы на теле Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения. 2 августа указом президента Украины Владимира Зеленского Рощина, которая погибла в российском плену, была награждена орденом Свободы.