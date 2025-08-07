Организовал пытки украинской журналистки Рощиной: руководителю СИЗО объявили подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Установлено, что в СИЗО была организована система репрессивного обращения с удерживаемыми гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами. Среди пострадавших - известная украинская журналистка Виктория Рощина.

Ее задержали российские военные на временно оккупированной территории Запорожской области и этапировали в этот изолятор.

За решеткой она подвергалась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище. Также Рощину лишали возможности спать или сидеть днем.



Кроме этого, к ней применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения.

Руководителю СИЗО сообщено о подозрении в жестком обращении с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как отметили прокуроры, подозреваемый осознавал, что журналистка является гражданским лицом и имеет соответствующий статус, гарантированный ей международным правом, однако сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.