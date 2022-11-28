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В организме Саакашвили нашли смертельный яд, - адвокат

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Грузия, Понедельник 28 ноября 2022 16:17
В организме Саакашвили нашли смертельный яд, - адвокат Фото: экс-президент Грузии Михеил Саакашвили (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В организме находящегося в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили обнаружили следы мышьяка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Mtavari.

Как сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, заключенный в тюрьме бывший президент находится в очень плохом состоянии и не может самостоятельно передвигаться, поэтому, вероятнее всего, его привезут в судебный зал на специальной инвалидной коляске. Увидеть, как выглядит критически больной экс-президент, можно будет впервые за несколько месяцев.

В то же время, ожидается окончательный токсикологический отчет от американских специалистов.

"Анализ еще не поступил, он придет сегодня, но после телефонного разговора выяснилось, что в результате исследования было обнаружено новое вещество - мышьяк", - объясняет Хачапуридзе.

Ранее в организме Михеила Саакашвили обнаружили три тяжелых металла, о чем на прошлой неделе рассказала глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, в результате исследования установлено, что в волосах третьего президента были обнаружены ртуть, висмут и барий.

Напомним, что в 2004-2013 годах Михеил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после отставки с поста президента он покинул страну. В 2015-2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, а с июня 2020 года состоял в должности председателя Исполнительного комитета реформ Украины. У Саакашвили есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик вернулся в Грузию, где его сразу арестовали. Прокуратура Грузии возбудила против политика еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы - в дополнение к целому ряду уголовных дел после отставки с поста президента.

Недавно РБК-Украина сообщало, что находящегося в грузинской тюрьме экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской обладминистрации Михеила Саакашвили могли отравить после ареста. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, заявил адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани.

8 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что у политика диагностированы деменция и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили отравляющие вещества.

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