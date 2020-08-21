ru
ua

В організмі Навального виявлено смертельно небезпечну отруту

Автор: Анастасия Рокитна

Назву отруйної речовини не розкривають

В організмі відомого російського опозиціонера Олексія Навального виявлено отруту, смертельно небезпечну не тільки для нього, але і для оточуючих. Дружина Навального повідомляє, що транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли політика.

Популярні новини

Про це повідомив директор заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов з посиланням на співробітника поліції, передає DW.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила у своєму мікроблозі Twitter, що назву отруйної речовини не розкривають: поліція посилається на таємницю слідства.

"Вона (речовина) небезпечна для життя оточуючих. Усім, хто знаходиться поруч з ним потрібні спеціальні костюми. Тому їй (Юлії) відмовляють віддавати Олексія", - розповіли в штабі.

Втім, правоохоронні органи заперечують виявлення отрути в організмі Навального.

Нагадаємо, стан Олексія Навального покращився, але залишається недостатньо стабільним, консиліум лікарів вважає, що питання транспортування Навального передчасне.

Раніше повідомлялося, що опозиціонера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Прогноз погоди
► Мер Умані погрожує виставити блокпости та не пустити хасидів ► Уряд підтримав заборону хасидам відвідувати Умань цьогоріч
Читати всі новини