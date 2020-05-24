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Організм подає сигнали: лікарі назвали перші ознаки проблем зі щитовидкою

Lite » Стиль життя 24.05.2020 - 15:23
Організм подає сигнали: лікарі назвали перші ознаки проблем зі щитовидкою
Проблеми з щитовидною залозою (Колаж РК-Україна)

Медики розповіли, які ознаки свідчать про проблеми з щитовидною залозою

Організм людини часто подає сигнали про те, що зі здоров'ям щось не в порядку. Однак часто симптоми настільки незначні або людина не звертає на них уваги, що до лікаря звертається тоді, коли хвороба вже в занедбаному стані.

Щитоподібна залоза в організмі людини виконує дуже важливу функцію і пов'язана практично з усіма органами. Вона розташована в області шиї і її функція – вироблення гормонів, які регулюють обмін речовин. Якщо щитівка не в порядку, то самопочуття людини погіршується і порушується баланс в тілі.

Лікарі назвали ознаки порушення роботи щитоподібні залози:

Тремтіння або занепокоєння. Це означає, що щитовидка виробляє занадто багато гормонів. Людина стає втомленим, роздратованим, схвильованим, оскільки його метаболізм протікає швидко. Також можливі проблеми з концентрацією уваги.

Зміна психічної реакції. Постійне відчуття втоми або виснаження свідчить про низький рівень гормонів щитоподібної залози.

Зміна ваги. Порушення роботи щитоподібної залози може викликати різке збільшення ваги, а також привести до різкої втрати ваги.

Дивні болі. Біль у м'язах без причини або у суглобах, раптова слабкість – все це може сигналізувати про проблеми з щитовидкою.

Незвичайна менструація. Низький рівень гормонів щитоподібної залози може призвести до тривалих і важких менструацій. Високий рівень – до коротких за часом або навіть незначним.

Набряки. Низький рівень гормонів призводить до появи здуття і запорів. Набряки на обличчі можуть бути помітними та асиметричними.

Незвичайне сприйняття температури. Проблеми з щитовидкою призводять до того, що люди починають інакше відчувати температуру. Їм може бути холодно в теплі або душно в холоді.

Зміни в зовнішності. Можуть раптово почати випадати волосся або у них зміниться структура. Також люди з проблемами щитоподібної залози часто бувають бліді або мають жовтуватий відтінок обличчя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптоми інсульту, які важливо не пропустити.

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Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України здоровьесимптомы
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