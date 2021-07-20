Організатори Олімпіади не виключають скасування ігор в "останню хвилину" через COVID

Голова Організаційного комітету Токіо-2020 не виключив скасування Олімпійських ігор в останню хвилину. Оскільки все більше спортсменів отримують позитивні тести на COVID-19, а великі спонсори відмовляються від планів відвідати церемонію відкриття в п'ятницю.

Тоширо Муто, відповідаючи на питання, чи може спортивне змагання бути скасовано, заявив, що він буде стежити за кількістю заражених і при необхідності підтримувати зв'язок з іншими організаторами.

"Ми не можемо передбачити, що станеться з кількістю випадків захворювання на коронавірус. Тому ми продовжимо обговорення, якщо відбудеться сплеск захворюваності. Ми домовилися, що на підставі ситуації з коронавірусом ми знову скликаємо п'ятисторонні переговори. Зараз кількість випадків захворювання на коронавірус може збільшитися або зменшитися, тому ми подумаємо, що нам робити, коли виникне така ситуація", - сказав глава організаторів Олімпіади.