Организаторы терактов в США 11 сентября признали свою вину и договорились со следствием

По договоренности, Халид Шейх Мохаммед и двое его сообщников, - Валид бин Атташ и Мустафа аль-Хаусави, - согласились признать себя виновными в заговоре и убийстве в обмен на пожизненное заключение, вместо смертного приговора.

О соглашении стало известно из письма прокуроров военного трибунала к членам семей жертв 11 сентября.

"В обмен на отмену смертной казни, как возможного наказания, эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными во всех инкриминируемых им преступлениях, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном акте", - говорится в письме, подписанном контр-адмиралом Аароном К. Ругом, главным прокурором по делам военных комиссий, и тремя адвокатами из его команды.

Фото: Халид Шейх Мохаммед (commons.wikimedia.org)

В письме указано, что мужчины могут подать свои апелляции в открытом суде уже на следующей неделе.

Прокуроры отметили, что это соглашение имело целью внести определенную "завершенность и справедливость" в дело, особенно для семей почти 3000 человек, погибших во время терактов в Нью-Йорке, Пентагоне и на поле в Пенсильвании.

Переговоры подсудимых с прокурорами продолжались 27 месяцев в Гуантанамо и были утверждены в среду высокопоставленным чиновником Пентагона, который наблюдает за военным трибуналом.

Теракты 11 сентября

11 сентября 2001 года террористы-смертники захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Другой захваченный самолет протаранил здание Пентагона, а еще один - упал на безлюдном поле в районе города Шанксвилл, Пенсильвания.

В результате терактов погибли 2976 человек.

Задержание подозреваемых

Халид Шейх Мохаммед - убежденный джихадист, инженер, получивший образование в США. Его обвинили в авторстве идеи угона самолетов и нацеливания их на здания. По данным прокуроров, он представил идею Усаме бен Ладену в 1996 году, а позже помогал в обучении террористов и руководил некоторыми из них.

Его и Хавсави задержали в Пакистане в марте 2003 года. До перевода на военно-морскую базу США в Гуантанамо в сентябре 2006, подозреваемых удерживали в тайных тюрьмах ЦРУ, где подвергали жестким пыткам.