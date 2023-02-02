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Организаторы пьяных вечеринок, которые унижали девушек, могут получить до 7 лет тюрьмы

Фото: организаторы пьяных вечеринок, которые унижали девушек, могут получить до 7 лет тюрьмы (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

Организаторам пьяных вечеринок в Киеве, которые издевались и унижали девушек, а затем выкладывали видео в соцсеть, грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Он отметил, что 1 февраля следователи полиции вместе с оперативниками криминальной полиции и прокурорами провели обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили, что организаторами "вечеринок" являются двое товарищей, которые и распространяли порно в Telegram и Instagram.

Два организатора беспредела были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им обоим было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК по изготовлению, сбыту и распространению порнографических предметов. За совершенное злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следователи и прокуроры обратятся в суд с ходатайством об избрании последним меры пресечения в виде содержания под стражей. Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд.

РБК-Украина сообщало, что двое из участников пьяных вечеринок получили подозрения, а еще шесть - повестки в военкоматы.

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Киевполиция