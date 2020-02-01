Організатора вбивства Окуєвої позбавили українського громадянства

Національна поліція України розслідує незаконне отримання українського паспорта росіянином, який організував злочинну групу для скоєння замовних вбивств, у тому числі Аміни Окуєвої. Про це повідомляє прес-служба НПУ.

Як зазначили в прес-службі, під час розслідування кількох тяжких злочинів поліцейські встановили, що уродженець Російської Федерації організував злочинну групу, яка скоїла три замовні вбивства. Зокрема - це вбивство директора ДП "Капарол Україн", директора управління реклами КП "Київський метрополітен" та учасниці війни на сході України у складі батальйону"Київ-2" Аміни Окуєвої.

"Чоловік організував злочинну групу, яка скоїла три вбивства. Наразі поліцейські інкримінують фігуранту ще одне кримінальне правопорушення - підробку документів та незаконне отримання громадянства України", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої "ЛНР". Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки, зазначили в поліції.

Слідчим управлінням поліції Київщини розпочато кримінальне провадження ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

"Наразі за клопотанням слідчого Державна міграційна служба України визнала недійсними паспорти громадянина України затриманого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

Це був не перший замах на подружжя. Зокрема, в червні 2017 року на київському Подолі кілер заманив їх на зустріч під приводом інтерв'ю і вистрілив у Осмаєва. Однак згодом Окуєва пострілом з пістолета знешкодила нападника. Кілера Олександра Дакара Україна видала терористичному угрупуванню "ДНР" в рамках останнього обміну полоненими.