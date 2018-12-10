Організатора теракту у Херсонській області засудили до 15 років тюрьми

Фото: організатор теракту (ssu.gov.ua)

Під час вибуху, що стався у квітні 2016 року в Новоолексіївці, одна людина загинула, шість - отримали поранення

За матеріалами Служби безпеки України рішенням суду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна засуджено організатора терористичного акту в Новоолексіївці в квітні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

У СБУ зазначають, що одесит, перебуваючи в складі організованої групи, був причетний до здійснення теракту на території Генічеського району.

"Під час вибуху, що стався у квітні 2016 року в Новоолексіївці, одна людина загинула, шість - отримали поранення. У травні 2016 року співробітники СБУ затримали одного з учасників організованого угруповання - організатора теракту", - нагадали у прес-службі.

Як відмічається, Херсонський апеляційний суд визнав затриманого винним в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання зловмисника у 2016 році.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року поблизу адміністративного кордону з Кримом у селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області вибухнув автомобіль. За даними Херсонської ОДА, вибухнув припаркований в громадському місці автомобіль з одеськими номерами. За попередніми даними, при вибуху в самому автомобілі нікого не було. Жертва проїжджала поруч на велосипеді.

Пізніше у ГУНП в Херсонській області заявили, що вибух автомобіля в смт Новоолексіївка Генічеського району кваліфікували як теракт.