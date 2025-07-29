Организатора схем для уклонистов, который угрожал убить судью, поймали с поличным

Во Львовской области задержали адвоката, который организовал схему для уклонистов, и угрожал судье убийством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины и угрозу убийством в отношении судьи в связи с ее деятельностью, связанной с осуществлением правосудия.
Во время действия военного положения адвокат за 16 тысяч долларов обещал военнообязанному, что организует его беспрепятственный выезд за границу. Суть преступной схемы заключалась в том, чтобы изготовить фиктивные документы о несуществующей болезни матери военнообязанного.
В дальнейшем на основании этих документов, в качестве сопровождения "больной" матери за границу на якобы ее лечение, мужчина должен был выехать из Украины.
Адвоката задержали после получения части денежных средств - 5 тысяч долларов.
Также, установлено, что обвиняемый угрожал убийством судье за признание его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат прислал судье угрозы о расправе частным сообщением на телефон.
Напомним, недавно СБУ разоблачила очередную масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью. Схема действовала в большинстве регионов Украины, правоохранительные органы провели десятки обысков у причастных.
Также Служба безопасности Украины при участии Национальной полиции задержала дельцов, которые помогали украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы. Злоумышленники даже "клонировали" для этого приложения "Резерв+" и "Дія".
Кроме того, СБУ и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали их организаторов в разных регионах Украины. Среди фигурантов схем - администраторы Телеграмм-каналов и должностные лица госучреждений.
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