Организатора схем для уклонистов, который угрожал убить судью, поймали с поличным
Во Львовской области задержали адвоката, который организовал схему для уклонистов, и угрожал судье убийством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины и угрозу убийством в отношении судьи в связи с ее деятельностью, связанной с осуществлением правосудия.
Подробности дела
Во время действия военного положения адвокат за 16 тысяч долларов обещал военнообязанному, что организует его беспрепятственный выезд за границу. Суть преступной схемы заключалась в том, чтобы изготовить фиктивные документы о несуществующей болезни матери военнообязанного.
В дальнейшем на основании этих документов, в качестве сопровождения "больной" матери за границу на якобы ее лечение, мужчина должен был выехать из Украины.
Адвоката задержали после получения части денежных средств - 5 тысяч долларов.
Угрожал судье
Также, установлено, что обвиняемый угрожал убийством судье за признание его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат прислал судье угрозы о расправе частным сообщением на телефон.
Разоблачение схем по уклонению от мобилизации
Напомним, недавно СБУ разоблачила очередную масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью. Схема действовала в большинстве регионов Украины, правоохранительные органы провели десятки обысков у причастных.
Также Служба безопасности Украины при участии Национальной полиции задержала дельцов, которые помогали украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы. Злоумышленники даже "клонировали" для этого приложения "Резерв+" и "Дія".
Кроме того, СБУ и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали их организаторов в разных регионах Украины. Среди фигурантов схем - администраторы Телеграмм-каналов и должностные лица госучреждений.
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