Организатора схем для уклонистов, который угрожал убить судью, поймали с поличным

Во Львовской области задержали адвоката, который организовал схему для уклонистов, и угрожал судье убийством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины и угрозу убийством в отношении судьи в связи с ее деятельностью, связанной с осуществлением правосудия.

Подробности дела

Во время действия военного положения адвокат за 16 тысяч долларов обещал военнообязанному, что организует его беспрепятственный выезд за границу. Суть преступной схемы заключалась в том, чтобы изготовить фиктивные документы о несуществующей болезни матери военнообязанного.

В дальнейшем на основании этих документов, в качестве сопровождения "больной" матери за границу на якобы ее лечение, мужчина должен был выехать из Украины.

Адвоката задержали после получения части денежных средств - 5 тысяч долларов.

Угрожал судье

Также, установлено, что обвиняемый угрожал убийством судье за признание его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат прислал судье угрозы о расправе частным сообщением на телефон.