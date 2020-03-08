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В Орегоні ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 21:57
В Орегоні ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

НС вводиться строком на 60 днів, однак може бути продовжений

У США губернатор штату Орегон Кейт Браун оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації на тлі побоювань щодо поширення нового коронавірусу. Про це вона заявила, виступаючи в неділю на прес-конференції, передає телекомпанія ABC.

За її словами, режим НС вводиться строком на 60 днів, однак може бути продовжений до того часу, поки буде зберігатися небезпека здоров'ю населення.

"Я запевняю вас, що місцева влада і керівництво штату цілодобово працюють над тим, щоб впоратися з кризою", - підкреслила вона.

За даними лікарів, на цей момент в Орегоні зафіксовані 14 випадків зараження новим коронавірусом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має узгоджений і чітко налаштований план боротьби з новим коронавірусом.

В результаті спалаху коронавируса загинули вже понад 3400 чоловік, інфіковані більш 101,9 тис. осіб. Кількість випадків захворювання в США перевищило 300. Як мінімум 28 штатів повідомляють про підтверджених випадків. У США зареєстровано 15 смертей, пов'язаних з вірусом.

Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавіруса 8,3 млрд доларів. Такі швидкі дії Конгресу США підкреслили, наскільки серйозно уряд сприймає загрозу.

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