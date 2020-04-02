В ОРДО заразилась коронавірусом дитина

В "ДНР" зафіксували другий випадок зараження коронавірусом, заразилася дитина. Про це повідомляють росЗМІ

Як наголошується, інфікована дитина раніше зараженої жінки.

"1 квітня 2020 року в результаті проведеного дослідження був виявлений другий випадок захворювання COVID-19 в ДНР", - йдеться в повідомленні.

Інфіковані знаходяться в окремій палаті в інфекційному відділенні і отримують необхідне лікування.

Раніше в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Жінка госпіталізована і знаходиться в одній з лікарень Макіївки

Разом з тим, зазначимо, що 29 березня на території ОРЛО зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого виявили захворювання.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що діагностика коронавіруса в ОРДЛО проводитися для представників окупаційної адміністрації та військових.

Зазначимо, за останніми даними МОЗ в Україні 804 заражених коронавірусом.