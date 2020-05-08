ОРДЛО занижують статистику щодо коронавірусу в 2-2,5 рази, - Мінреінтеграції

Окупаційні адміністрації окремих районів Донбасу в кілька разів занижують статистику щодо коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За оцінками українського міністерства, статистика щодо виявлення захворюваності занижена мінімум в 2-2,5 рази шляхом встановлення діагнозів ГРВІ, пневмонія і серцева недостатність.

При цьому окупаційні адміністрації забороняють медикам поширювати інформацію про реальну ситуацію з коронавірусом. Крім того, оцінити ситуацію неможливо через брак тестів, а випадки COVID-19 в окупованих районах переважно завезені з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську зафіксовано новий спалах COVID-19. Зокрема, кілька медиків і співробітників лікарні №4 отримали позитивний тест на коронавірус.

Відзначимо, за даними окупаційних адміністрацій, на сьогодні в окремих районах Донецької та Луганської областей зафіксовано майже 400 випадків COVID-19. Крім того, фіксуються летальні випадки.