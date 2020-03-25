У ОРДЛО тестів для визначення коронавірусу немає, пневмонію підозрюють у 144 людей

За минулий тиждень в лікарні ОРДЛО звернулися місцеві жителі через ГРВІ та підозри на пневмонію, тестів для визначення короновірусу у лікарнях немає. Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Разом з тим, вони повідомляють, що тести для визначення короновірусу в ОРДЛО відсутні. Як зазначають правозахисники, загальна кількість людей, які звернулися в лікарні Донецької області через ГРВІ - 322 людини; пневмонія (підозра) - 81 людини.

У лікарні Луганської області з ГРВІ звернулися 362 людини; пневмонія (підозра) - 63 людини.

"Більшість людей з діагнозом пневмонія перебуває не в лікарнях ОРДЛО. Самоізоляція проходить під контролем співробітників "МГБ" та "Міністерства охорони здоров'я", згідно з указами ватажків НВФ "ЛНР" і "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ підтвердив четверту смерть від коронавірусу в Україні, сьогодні помер житель Тернопільської області. Летальний випадок був зафіксований в Тернопільській області, помер 68-річний чоловік. Згідно з останніми офіційними даними, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження COVID-19.