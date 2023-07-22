Орбану якобы запретили говорить на "оскорбительные темы" на фестивале в Румынии

В частности, Бухарест попросил Орбана не говорить о национальных символах и национальных меньшинствах. Однако он поздравил венгров, которые пришли с национальным флагом и флагом секеев (этнической группы мадьяр в Румынии, - ред.).

"Ладно, я просто скажу, что они существуют, и это право венгров, которые живут здесь", - заявил венгерский премьер.

Кроме того, МИД Румынии попросил Орбана не говорить о несуществующих административно-территориальных единицах в Румынии.

"Но мы никогда не утверждали, что это именно румынские территориальные единицы", - заявил Орбан.

При этом премьер Венгрии заявил румынским коллегам, что если президент Румынии поедет в Венгрию, ему не будут говорить, о чем он может говорить.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против России.

Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

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