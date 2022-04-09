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У Орбана заявили, що він засудив вбивство людей у Бучі

Фото: прем'єр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засудив масове вбивство людей у Бучі. При цьому Угорщина повністю підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на встановлення винних у масовому вбивстві.

Про це заявив керівник прес-служби прем'єр-міністра Угорщини Берталан Хавасі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

За словами Хавасі, Орбан дав ясно зрозуміти, що війна, розв'язана росіянами проти України, підкресливши, що це акт агресії.

"Це спільна позиція Європейського Союзу, і Угорщина є частиною цієї позиції. Я вважаю, що всі злочини повинні бути розслідувані, в будь-якому випадку цивільні особи повинні бути захищені, а жорстоке поводження з цивільними особами повинно бути засуджено найрішучішим чином, і такі випадки повинні бути розслідувані. Ми хочемо незалежного і неупередженого розслідування", - навів слова Орбана його прес-секретар.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild розповів, що його приголомшила позиція прем'єр-міністра однією з європейських країн, який допустив ,що "різанина в Бучі" могла бути нібито інсценуванням і зажадав доказів причетності Росії. При цьому український президент не став розкривати ім'я цього політика.

Пізніше стало відомо, що цим політиком виявився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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Виктор ОрбанВійна в УкраїніУгорщинаБуча