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Орбан зустрінеться із Зеленським в Україні після закінчення пандемії коронавірусу

Новини » Політика     26.03.2020 - 16:52
Орбан зустрінеться із Зеленським в Україні після закінчення пандемії коронавірусу
Фото: Віктор Орбан (facebook.com)

Після закінчення пандемії Угорщина і Україна погодять дату візиту

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан відвідає Україну і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським після закінчення пандемії коронавірусу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає урядовий портал.

Зокрема, Кулеба провів переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сиярто по відеозв'язку. Дати візиту країни узгодять після закінчення пандемії.

"Я радий отримати від мого колеги Петера Сиярто підтвердження, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв наше запрошення і відвідає Україну. Ми з нетерпінням чекаємо його візит. Ми домовилися, що коли пандемія коронавируса пройде, ми зможемо разом з угорською стороною швидко узгодити дату візиту ", - підкреслив український міністр.

Також глави МЗС домовилися найближчим часом фіналізувати угоди, підписання яких очікується під час зустрічі Зеленського і Орбана.

Нагадаємо, в кінці жовтня Орбан заявив, що дуже хотів би познайомитися з президентом України Володимиром Зеленським.

Як писало РБК-Україна, глави МЗС України та Угорщини домовилися про термінове підписання угоди про співпрацю країн у сфері охорони здоров'я, яке дозволить об'єднати зусилля двох країн для спільної боротьби проти пандемії коронавірусу.

Угорщина не штрафуватиме українців за прострочені документи Україна та Угорщина терміново підпишуть угоду про співпрацю в охороні здоров’я 
Новини України Володимир ЗеленськийУгорщинаДмитро КулебаВиктор ОрбанКоронавірус
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