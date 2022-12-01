Орбан использовал COVID-данные венгров для продвижения предвыборной кампании, - СМИ

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана использовала данные венгров, которые записывались на вакцинацию против COVID-19 для продвижения предвыборной кампании в апреле 2022 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" использовала данные граждан, записывавшихся на вакцинацию от COVID-19, для распространения своих предвыборных месседжей перед выборами в Венгрии в апреле 2022 года.
Отмечается, что люди, которые предоставляли персональные данные на правительственных сайтах при регистрации на вакцинацию, получали сообщения, которые имели целью повлиять на их выбор в пользу правящей партии накануне выборов.
Также партия Орбана использовала еще и данные по заявкам на получение налоговых льгот и регистрации членства в ассоциациях для распространения собственных предвыборных месседжей.
"Использование персональных данных людей, собранных для того, чтобы они могли получить доступ к государственным услугам, для бомбардировки их сообщениями политической кампании является предательством доверия и злоупотреблением властью", - заявила старшая исследовательница по технологиям HRW Дебора Браун.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Европарламенте выступили против выделения средств ЕС правительству Орбана из-за нарушения демократических норм в стране.
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