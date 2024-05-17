Орбан сообщил о состоянии здоровья Фицо после покушения: между жизнью и смертью

"Мы молимся за премьер-министра и болеем за Словакию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью", - сказал Орбан.

В то же время, он добавил, что даже если Фицо поправится, то не будет работать в течение нескольких месяцев в критический момент накануне выборов в Европейский парламент в июне.

"Нас ждут выборы, которые решат не только члены Европейского парламента, но вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе", - отметил премьер Венгрии.