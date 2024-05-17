Орбан сообщил о состоянии здоровья Фицо после покушения: между жизнью и смертью

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо "находится между жизнью и смертью" спустя два дня после покушения на него. Если словацкий политик поправится, то он все равно не будет работать несколько месяцев.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы молимся за премьер-министра и болеем за Словакию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью", - сказал Орбан.
В то же время, он добавил, что даже если Фицо поправится, то не будет работать в течение нескольких месяцев в критический момент накануне выборов в Европейский парламент в июне.
"Нас ждут выборы, которые решат не только члены Европейского парламента, но вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе", - отметил премьер Венгрии.
Следует напомнить, что 15 мая писатель Юрай Цинтула выстрелил в премьер-министра Словакии. Это произошло после того, как закончилось заседание кабинета министров, и Роберт Фицо отправился поздравить людей, ожидавших его на площади.
Цинтула пять раз выстрелил в Фицо, в результате чего премьер получил множественные ранения, после чего его доставили в больницу и оперировали в течение пяти часов.
Впоследствии стало известно, что нападающему грозит лишение свободы на срок от 25 лет до пожизненного заключения.
В то же время по данным словацких СМИ, Фицо ждет еще одна операция.
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