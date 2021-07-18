Знову відклали. Ізраїль не відкриється 1 серпня для вакцинованих туристів

Ізраїль відклав на невизначений термін відновлення індивідуального туризму. Планувалося, що з 1 серпня в Ізраїль зможуть в'їжджати туристи з щепленням від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш на сьогоднішньому брифінгу для преси заявив, що влада вирішила перенести дату відновлення індивідуального туризму.
"Ми переносимо дату в'їзду туристів, цього не станеться 1 серпня. На жаль, сьогоднішня ситуація не дозволяє нам пропускати туристів", - сказав представник міністерства, додавши, що нова дата ще не була визначена.
Наразі в Ізраїль можуть потрапити лише організовані групи туристів. Як наголосив Еш, коли у світі набирає обертів поширення штаму "Дельта", не час подорожувати, тому влада Ізраїлю вивчає, як обмежити закордонні поїздки.
Нагадаємо, відновити індивідуальний туризм в Ізраїлі спочатку планували 1 липня, але потім дату перенесли на серпень.