Знову відклали. Ізраїль не відкриється 1 серпня для вакцинованих туристів

Ізраїль відклав на невизначений термін відновлення індивідуального туризму . Планувалося, що з 1 серпня в Ізраїль зможуть в'їжджати туристи з щепленням від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш на сьогоднішньому брифінгу для преси заявив, що влада вирішила перенести дату відновлення індивідуального туризму.

"Ми переносимо дату в'їзду туристів, цього не станеться 1 серпня. На жаль, сьогоднішня ситуація не дозволяє нам пропускати туристів", - сказав представник міністерства, додавши, що нова дата ще не була визначена.

Наразі в Ізраїль можуть потрапити лише організовані групи туристів. Як наголосив Еш, коли у світі набирає обертів поширення штаму "Дельта", не час подорожувати, тому влада Ізраїлю вивчає, як обмежити закордонні поїздки.