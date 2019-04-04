Опубліковано відео вибуху в Києві

У мережі з'явився відеозапис вибуху автомобіля в Києві на вулиці Академіка Вільямса. Відео опублікувала Facebook-спільнота "Київ Оперативний".

Відзначимо, за даними ЗМІ, автомобіль належав офіцеру української розвідки, учасника Операції об'єднаних сил. За попередньою інформацією, в результаті вибуху одна людина отримала поранення. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні. ЗМІ також стверджують, що від вибуху постраждав чоловік, який намагався закласти вибухівку.

За даним фактом порушили кримінальні справи за статтями "замах на вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Нагадаємо, напередодні в Одесі прогримів потужний вибух під припаркованим автомобілем. Від вибуху машину відкинуло на трамвайні рейки, при цьому було пошкоджено дорожнє покриття

Пізніше в поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, вибух стався під асфальтом під час випробування нової газової труби.