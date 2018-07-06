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Опубліковано відео побиття націоналістами політика в Києві

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 14:21
Фото (facebook.com/Косс Казимко)
Фото (facebook.com/Косс Казимко)

У Києві сьогодні націоналісти зірвали засідання партії "Розумна сила" і побили заступника голови політсили Савченка

У мережі опубліковано відео побиття представниками націоналістичної організації С14 заступника голови партії "Розумна сила" Олександра Савченка. Відео опубліковане на Youtube-каналі UMN.

Представники С14 зірвали засідання партії.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, представники націоналістичної організації С14 зірвали захід партії "Розумна сила" і побили Савченка. Відзначимо, 30 травня 2018 року голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу заявив, що партія "Розумна сила" фінансується Кремлем.

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Теги публікації: Київ, партия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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