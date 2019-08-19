Опубліковано відео ДТП з Range Rover і Tesla в центрі Києва

У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент ДТП у центрі Києва, коли Range Rover, що несеться вулицею Льва Толстого, врізається в автомобіль Tesla, що сто\ть на вулиці Саксаганського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Зйомку вів відеореєстратор, встановлений на одному з автомобілів, що стояли на світлофорі на перехресті.

Раніше повідомлялося, що на перетині вулиць Саксаганського і Толстого у Києві зіткнулися Range Rover і Tesla. Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були люди. Після чого Range Rover врізався у ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.

Зі слів очевидців, водій Range Rover перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У результаті ДТП травми отримали п'ять пішоходів і водій автомобіля Tesla, всі потерпілі пішоходи були госпіталізовані.

Нагадаємо, 18 серпня під Києвом на Гостомельській трасі таксі Renault Logan намагалося обігнати потік машин по правій смузі, однак його винесло боком на зустрічну смугу, після чого авто врізалося в стовп. Після удару машина відлетіла на дерево. У результаті аварії загинула пасажирка на задньому сидінні, водія і ще одного пасажира забрали до лікарні.