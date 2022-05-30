Опублікована свіжа карта війни в Україні: що відбувається на фронті

Міністерство оборони Британії оприлюднило карту бойових дій в Україні за 30 травня. Наші бійці продовжують наступ в околицях Харкова.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.
Згідно з оприлюдненою картою, українці продовжую контрнаступ в Харківській області.
Тим часом ворог з'єднує свої угрупування на Ізюмському напрямку.
Фото: опублікована свіжа карта війни в Україні (twitter.com/DefenceHQ)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія продовжу наступальні дії на сході України й має на меті захопити повністю Луганську й Донецькі області. В Міноборони пояснили головні цілі окупанта.
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