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Опубліковано закон про спрощення адміністрування податків

Новини » Політика     24.05.2020 - 12:27
Опубліковано закон про спрощення адміністрування податків
Фото: видання "Голос України" (УНІАН)

Зміни вносяться до Податкового кодексу

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" був оприлюднений. Документ має на меті впровадження міжнародних стандартів податкового контролю для усіх учасників міжнародної торгівлі.

Про це свідчить публікація закону в "Голосі України".

Документ передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами.

Закон має на меті запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

Крім того, передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби та відкривають можливість для перетворення її структури відповідно до концепції єдиної юридичної особи.

Документ також вдосконалює систему адміністрування податків та розширює можливості онлайн-сервісів для платників. Відтепер платник, який подає звітність в електронному вигляді або пройшов електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, зможе подати заяву про бажання отримувати документи від податкових органів у електронному вигляді.

Зазначається, що реалізація положень закону також розширює інвестиційні стимули шляхом запровадження прискореної амортизації основних засобів.

Нагадаємо, нардепи розблокували підписання даного закону ще на початку лютого. Президент Володимир Зеленський підписав проект закону 21 травня.

Як писало РБК-Україна, 16 січня Рада схвалила в другому читанні законопроект №1210, за нього проголосували 283 парламентарії.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ПодаткиЗакон
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