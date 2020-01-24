Опублікований знімок нового коронавіруса з Китаю

Національне сховище патогенних мікроорганізмів Китаю опублікувало перший знімок нового коронавіруса пневмонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, знімок був зроблений за допомогою електронного мікроскопа.

Знімок коронавіруса (chinacdc.cn)

Нагадаємо, у місті Ухань (Китай) постоять тимчасову лікарню для пацієнтів з коронавірусом. Будівництво планують завершити за десять днів. Лікарні введуть в експлуатацію 3 лютого.

Крім того, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах нового коронавіруса 2019-nCoV. Станом на 24 січня жертвами вірусу стали 26 людей. При цьому кількість заражень новою пневмонією зросла до 876.

Раніше у Пекіні ввели вищий рівень реагування на загрозу суспільному здоров'ю у зв'язку з поширенням нового коронавіруса з-за чого скасували святкування китайського Нового року.

З 25 січня влади Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса.