ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оптова ціна електроенергії в Україні на 36-42% нижча, ніж в Словаччині, Угорщині і Польщі

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 15:31
Оптова ціна електроенергії в Україні на 36-42% нижча, ніж в Словаччині, Угорщині і Польщі Фото: лінії електропередач (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Оптова ціна електричної енергії в Україні в базовому навантаженні станом на 21 квітня на 42% нижча, ніж в Угорщині, Словаччині і Румунії, і на 36% нижча ніж в Польщі.

Про це свідчать дані ДП "Оператор ринку".

Станом на 21 квітня ціна електроенергії на ринку на добу наперед (індикатив оптової ціни) в об’єднаній енергосистемі України складає 42,05 євро за МВт годину.

В Польщі в цей день ціна на РДН складає 66,14 євро за МВт годину, в Словаччині 72,6 євро, в Угорщині і Румунії - 72,92 євро.

В енергоострові Бурштинської ТЕС (Закарпатська, Львівська і Івано-Франківська область), який працює в спільному ринку з країнами Європи, ціна на РДН 21 квітня становила 49,59 євро/МВт годин, що на 25% нижче ніж у Польщі і на 32% ніж в Словаччині, Угорщині і Румунії.

Нагадаємо, за даними оператора ринку, упродовж березня 2021 року оптові ціни електроенергії в Україні були в середньому на 26-34% нижчі, ніж в сусідніх країнах.

Середня ціна РДН в ОЕС України в березні склала 39,72 євро/МВт годин в той час, як у Польщі 60,37 євро, в Словаччині - 53,72 євро, в Угорщині - 55,02 євро, а в Румунії - 54,46 євро.

Оптові ціни на електроенергію в Україна на 25-30% нижчі ніж в Європи упродовж останніх 7 місяців, свідчать архівні дані "Оператора Ринку".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Електроенергія
NEWS
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"