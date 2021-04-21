Оптова ціна електроенергії в Україні на 36-42% нижча, ніж в Словаччині, Угорщині і Польщі

Оптова ціна електричної енергії в Україні в базовому навантаженні станом на 21 квітня на 42% нижча, ніж в Угорщині, Словаччині і Румунії, і на 36% нижча ніж в Польщі.

Станом на 21 квітня ціна електроенергії на ринку на добу наперед (індикатив оптової ціни) в об’єднаній енергосистемі України складає 42,05 євро за МВт годину.

В Польщі в цей день ціна на РДН складає 66,14 євро за МВт годину, в Словаччині 72,6 євро, в Угорщині і Румунії - 72,92 євро.

В енергоострові Бурштинської ТЕС (Закарпатська, Львівська і Івано-Франківська область), який працює в спільному ринку з країнами Європи, ціна на РДН 21 квітня становила 49,59 євро/МВт годин, що на 25% нижче ніж у Польщі і на 32% ніж в Словаччині, Угорщині і Румунії.