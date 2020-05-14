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За оптимістичним сценарієм вакцина від COVID-19 з'явиться у 2021 році

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 15:08
За оптимістичним сценарієм вакцина від COVID-19 з'явиться у 2021 році
Ілюстративне фото (freepik)

Розробку вакцини від коронавірусу навряд завершать у 2020 році

Голова Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері заявив, що вакцина проти коронавірусу за оптимістичним сценарієм може бути готова у наступному році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кавалері пояснив, що скептично ставиться до заяв, що розробка вакцини від COVID-19 буде завершена до вересня. У кращому випадку, вакцина від коронавірусу, стверджує Кавалері, буде готова у 2021 році.

"Оскільки розробка повинна починатися з нуля, ми можемо отримати її за оптимістичним сценарієм на початку 2021 року", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США розробляють 8 потенційних вакцин від коронавірусу. Провідний епідеміолог США доктор Ентоні Фаучі розповів, що лише одна вакцина з них зараз проходить клінічні випробування.

Також РБК-Україна писало, що в Італії заявили про створення вакцини проти коронавірусу. Експеримент на тваринах виявився успішним. Тепер розробники планують приступити до випробування на людях.

Крім того, нещодавно президент США Дональд Трамп відмовився від своєї обіцянки, що вакцина проти коронавірусу буде готова до кінця року. Трамп заявив, що вже не переконаний в тому, що вакцину від COVID-19 встигнуть зробити до кінця 2020 року.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ВакцинаКоронавірус
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