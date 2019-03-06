Визначені переможці конкурсу у ВАКС

Стали відомі імена тих, хто проходить у Вищий антикорупційний суд

Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила результаты конкурса в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Таким образом, подтвердили способность осуществлять правосудие в составе Высшего антикоррупционного суда и по рейтингу занимают первые 27 мест.

Фото (sud.ua)

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, Государственная судебная администрация назначила Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ВАКС.

В конце января сообщалось, что в конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжит принимать участие 71 кандидат, 7 из которых - по результатам совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов.

Добавим, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что процесс набора кандидатов в Высший антикоррупционный суд вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными. Посол подчеркнула, что суды сейчас используют для блокирования реформ в Украине.

Также отметим, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание Высшего антикоррупционного суда Украины завершится в феврале.