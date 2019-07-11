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"Опозиційна платформа" заявила про напад на Святаша в Харкові

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 02:37
"Опозиційна платформа" заявила про напад на Святаша в Харкові
Фото: Дмитро Святаш (з відкритих джерел)

У партії стверджують, що на депутата під час зустрічі з виборцями напали близько 40 невідомих

У Харкові ввечері в середу, 10 липня, було скоєно напад на кандидата в народні депутати на позачергових виборах Ради 170-му округу, чинного депутата Дмитра Святаша. Про це заявили в "Опозиційній платформі - За життя", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

У партії стверджують, що під час зустрічі Святаша з виборцями близько 40 невідомих у чорному одязі, озброєні ножами, кастетами й газовими балончиками, напали на депутата.

"Нападники скандували заклики фізично знищити кандидата в народні депутати. У результаті Дмитро Святаш отримав опіки рук та інші тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що від застосування сльозогінного газу постраждали також люди, які перебували поруч із депутатом.

"Опозиційної платформі" вважають, що нападники є представниками організації "Фрайкор".

За фактом нападу Святаш написав заяву в поліцію.

Нагадаємо, у Києві під час зустрічі з виборцями народного депутата чоловік розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Правопорушника зупинила охорона потерпілого, він був затриманий поліцією в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

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Новини України Порошенко Зеленський Дмитрий СвяташнападОпозиційна платформа За життя
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