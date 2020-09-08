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Експерт оцінила можливість скасування місцевих виборів

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 08:23
Експерт оцінила можливість скасування місцевих виборів
Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Игорь Литвиненко

Юридично в Україні не можна скасувати місцеві вибори. Існує лише можливість відстрочки на строк не більше 90 днів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, відстрочка виборів можлива у зв'язку з введенням надзвичайного стану.

"Тобто немає жодних правових підстав стверджувати, що ми можемо перенести вибори, наприклад, на півроку. На місцевому рівні такий режим може бути введений на 60 днів, плюс пролонгація ще на 30 днів", - повідомила Айвазовська.

Вона зазначила, що в разі припинення виборчого процесу виборчу кампанію доведеться оголошувати з самого початку. При цьому все буде залежати від політичних передумов.

"Якщо повернутися до прогнозів - секретар РНБО оприлюднив моделювання про 350 тисяч хворих на кінець жовтня. Потенційно будуть потребувати госпіталізації 38 тисяч хворих. Але чи змусять ці цифри припинити виборчий процес, в якому при явці 50% будуть брати участь до 15 мільйонів виборців, стверджувати важко", - додала Айвазовська.

Як повідомляло РБК-Україна, що РНБО розробляє протокол на випадок спалахів коронавірусу на виборчих дільницях, щоб вибори відбулися у всіх регіонах, включаючи "червону зону".

Крім того, у "Слузі народу" називали умову, при якій можуть перенести місцеві вибори.

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